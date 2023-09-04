مولر يعود لتشكيلة منتخب ألمانيا للمرة الأولى منذ "كارثة " مونديال قطر

عاد مهاجم بايرن ميونخ المخضرم توماس مولر إلى تشكيلة منتخب ألمانيا لأول مرة منذ "كارثة" مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن مولر صاحب 44 هدفا في 121 مباراة مع "المانشافت"، استفاد من الانسحاب المحتمل لنيكلاس فولكروغ، ضحية "شد طفيف" قبل لقاءي اليابان، السبت في فولفسبورغ، والثلاثاء المقبل في 12 سبتمبر الجاري في دورتموند.

When you get the call from Hansi Flick 😀 📞



Thomas Müller has been recalled to the squad for the upcoming internationals against Japan and France 🙌



📸: DFB/Getty Images pic.twitter.com/YHS0b6KXfZ — Germany (@DFB_Team_EN) September 4, 2023

وهذه هي المرة الأولى منذ مونديال قطر في ديسمبر الماضي، عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا، التي يوجه فيها مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك، الدعوة إلى مولر بطل العالم السابق وهداف كأس العالم 2010 والركيزة الأساسية في تشكيلة ألمانيا لأكثر من عقد من الزمن.

وكان فليك استبعد المهاجم المخضرم البالغ عمره 33 عاما من التشكيلة في فترتي التوقف الدوليتين في مارس ويونيو الماضيين.

وقال مولر في نهاية الأسبوع الماضي: "أنا وهانزي فليك نتفاهم بشكل جيد جدا، رياضيا وعلى مستوى وجهات النظر الشخصية"، مؤكدا أنه "مستعد" لاستدعاء محتمل قبل تسعة أشهر من كأس أوروبا التي ستقام في بلاده.

وكان مولر وصف احتمال خوض مباراته الأخيرة في المنتخب عندما فازت ألمانيا على كوستاريكا (4-2) وخرجت خالية الوفاض من الدور الأول لمونديال قطر، بأنه "كارثة مطلقة"، مؤكدا أنه سيكون "جاهزا دائما للدفاع عن ألوان المنتخب".

المصدر: وكالات