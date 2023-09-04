رسميا.. الاتحاد الآسيوي يعلن نهاية فترة "الأرض المحايدة" في المواجهات السعودية - الإيرانية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا ستقام بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان يوم الاثنين، أن هذا التطور جاء "في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني يوم الاثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه".

All matches between national teams and clubs of Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and Football Federation Islamic Republic of Iran (FFIRI) will now take place on a home-and-away basis! https://t.co/zanVVsl8o1 — AFC (@theafcdotcom) September 4, 2023

وأضاف الاتحاد الآسيوي أنه مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب اعتبارا من 19 سبتمبر الحالي، فإنه "يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية".

وبعد إجراء قرعة منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا في 24 أغسطس الماضي، سيتواجه الاتحاد بطل السعودية مع سيباهان الإيراني في المجموعة الثالثة، الهلال السعودي مع نساجي مازندران الإيراني في الرابعة، والنصر السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني في الخامسة.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

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ولكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو الماضي.

المصدر: وكالات