لقطة مثيرة في الدوري البرتغالي.. تقنية "الفار" بالهاتف المحمول (فيديو)
انتهت مباراة بورتو وضيفه أروكا في الدوري البرتغالي في حالة من الفوضى بعد أن استخدم الحكم الهاتف المحمول للاتصال بمسؤول تقنية "الفار" قبل تعديل قراره باحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.
وكان بورتو يتأخر بهدف دون رد أمام أروكا عندما احتسب له الحكم ميغيل نوغيرا ركلة جزاء في الدقيقة 90.
🇵🇹Portekiz Ligi'nde Porto-Arouca maçındaki VAR incelememesi (!) "Yok artık!" dedirtti.— golvarmi.com (@golvarmi) September 4, 2023
Hakem, Porto lehine verdiği penaltıda monitöre çağrıldı ama monitör çalışmıyordu 😱
Hakem, 4. hakemden aldığı cep telefonuyla VAR Merkeziyle konuştu. Pozisyonu izlemeden faul nedeniyle… pic.twitter.com/6omBdERAi2
ولكن القائمين على غرفة التحكيم بتقنية الفيديو "فار" تدخلوا وطالبوا الحكم بمراجعة اللقطة.
The referee went to check a potential penalty in the Porto match, it seems VAR wasn’t working and the referee ended up on a mobile phone discussing the decision.— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) September 3, 2023
Never change Portugal. pic.twitter.com/mYsVYv6Ju7
وتم استدعاء الحكم نوغيرا لمشاهدة مقطع الإعادة على الشاشة بالقرب من خط التماس لكنه لم يستطع التواصل مع غرفة "الفار" بسبب وجود خلل فني، وبعد انتظار طويل تسلم هاتفًا وتحدث مع القائمين على "الفار" ليقرر الحكم تغيير قراره الأول وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة بورتو.
وتطورت دراما المباراة عندما تحصّل بورتو على ركلة جزاء أخرى بعد 15 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتقدم لاعب الوسط جالينو لتنفيذ الركلة لكنه لم يترجمها هدفاً.
ومع ذلك، فقد مضى لاعبو بورتو قدماً وواصلوا ضغطهم على مرمى أروكا ونجحوا أخيرًا في الدقيقة 18 من الوقت المحتسب بدل الضائع، في انتزاع هدف التعادل 1-1 عبر المهاجم البرازيلي إيفانيلسون بتسديدة من مسافة قريبة.
المصدر: en.as.com