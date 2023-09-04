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لقطة مثيرة في الدوري البرتغالي.. تقنية "الفار" بالهاتف المحمول (فيديو)

الرياضة

لقطة مثيرة في الدوري البرتغالي.. تقنية
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انتهت مباراة بورتو وضيفه أروكا في الدوري البرتغالي في حالة من الفوضى بعد أن استخدم الحكم الهاتف المحمول للاتصال بمسؤول تقنية "الفار" قبل تعديل قراره باحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وكان بورتو يتأخر بهدف دون رد أمام أروكا عندما احتسب له الحكم ميغيل نوغيرا ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ولكن القائمين على غرفة التحكيم بتقنية الفيديو "فار" تدخلوا وطالبوا الحكم بمراجعة اللقطة.

وتم استدعاء الحكم  نوغيرا لمشاهدة مقطع الإعادة على الشاشة بالقرب من خط التماس لكنه لم يستطع التواصل مع غرفة "الفار" بسبب وجود خلل فني، وبعد انتظار طويل تسلم هاتفًا وتحدث مع القائمين على "الفار" ليقرر الحكم تغيير قراره الأول وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة بورتو.

وتطورت دراما المباراة عندما تحصّل بورتو على ركلة جزاء أخرى بعد 15 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم لاعب الوسط جالينو لتنفيذ الركلة لكنه لم يترجمها هدفاً.

ومع ذلك، فقد مضى لاعبو بورتو قدماً وواصلوا ضغطهم على مرمى أروكا ونجحوا أخيرًا في الدقيقة 18 من الوقت المحتسب بدل الضائع، في انتزاع هدف التعادل 1-1 عبر المهاجم البرازيلي إيفانيلسون بتسديدة من مسافة قريبة.

المصدر: en.as.com

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