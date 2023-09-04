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فضل عرضا أقل بـ19 مرة من العرض السعودي... راموس يكشف عن هوية فريقه الجديد

الرياضة

فضل عرضا أقل بـ19 مرة من العرض السعودي... راموس يكشف عن هوية فريقه الجديد
Globallookpress
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أعرب المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس يوم الاثنين عن سعادته بالعودة إلى إشبيلية، مؤكدا بذلك تقارير صحفية أشارت إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي "إنه يوم مميز جدا، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائما، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".

وأضاف اللاعب البالغ 37 عاما والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى فريقه الأسبق ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات "أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".

وبحسب الصحف المحلية، فإن راموس فضل العودة إلى إشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

وذكر موقع "BeFootball"، أن راموس سيتقاضى مع إشبيلية راتبا سنويا لا يتعدى 1 مليون يورو، علما بأن المدافع المخضرم تلقى عرضا من اتحاد جدة تضمن حصوله على راتبا سنويا يصل إلى 20 مليون يورو، وعرضا آخرا من تركيا قيمته 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الإسباني بعد أربع مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان إشبيلية توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.

المصدر: "BeFootball" + وكالات

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