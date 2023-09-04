سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل بطريقة تفاعلها مع فرصة ميسي الضائعة (فيديو)

شهدت مباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي يوم الاثنين، حضور العديد من المشاهير كانت من أبرزهم المغنية الأمريكية سيلينا غوميز التي لم تستطع احتواء حماستها عندما كاد ليونيل ميسي هز الشباك.

وفي الدقيقة 37، انفرد نجم إنتر ميامي، ميسي، بحارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، لكن "البرغوث" وعلى غير العادة لم ينجح في التسجيل بعدما تصدى الحارس ببراعة لكرته.

Ni Selena Gomez puede creer la jugada que hizo Messi.pic.twitter.com/gGJkRq8GpI — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 4, 2023

وتفاعلت غوميز بشكل مثير مع إهدار ميسي لتلك الفرصة، حيث ظهرت علامات الدهشة والصدمة على وجه المغنية الأمريكية.

😳 La cara de Selena Gomez al ver jugar a Messi

pic.twitter.com/MMR7cwBhIP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 4, 2023

وعلق الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين على منصة "إكس"، على رد فعل غوميز بالقول: "لقد عبرت سيلينا غوميز عنا جميعا عندما رأينا تصدي جون مكارثي".

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 https://t.co/A3a564uUSBpic.twitter.com/7likNsWPJD — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

ورغم فشله في التسجيل، فقد نجح ميسي في صناعة هدفين، ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.

المصدر: "ماركا" + RT