بعد مناشدات مدرب ليفربول السلطات الكروية.. الاتحاد السعودي ينهي الجدل حول سوق الانتقالات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين، أن فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المحلي ستنتهي في 7 سبتمبر الحالي.

وأصدر الاتحاد السعودي والرابطة السعودية لكرة القدم، بيانا مشتركا الاثنين جاء فيه "كما أبلغنا الأندية في السعودية بتاريخ 30 يونيو، فإن التسجيلات لانتقالات اللاعبين إلى الدوري السعودي ستقفل يوم الخميس 7 سبتمبر".

وجاء إعلان الاتحاد السعودي بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحددة لسوق الانتقالات في السعودية، لا سيما بأن روزنامة الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أشارت إلى نهاية سوق الانتقالات في السعودية في 20 من الشهر الحالي.

كما أن الاتحاد السعودي أصدر هذا البيان، بعد شهر تقريبا، من إبداء مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قلقه من التداعيات المضرة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشدا السلطات الكروية لإيجاد حل له في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية برواتب مغرية.

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وأوضح المدرب الألماني أن الأسوأ من كل ذلك بأن نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية "يتعين على الفيفا واليويفا ايجاد الحل لهذا الامر".

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم العام الماضي والبرازيلي نيمار، ونجوم آخرون أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

وأضاف كلوب "كان لهذا الأمر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية إدارة هذا الأمر".

وارتبط أيضا اسم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أخيرا بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى السعودية، ويعتقد أن نادي اتحاد جدة بطل الموسم الماضي قدم عرضا شفهيا لليفربول يوم الجمعة الماضي بحسب تقارير صحفية.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدما، مع 50 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

ونفى المدرب كلوب ما يشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

المصدر: وكالات