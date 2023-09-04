جواو فيليكس يجهش بالبكاء بعد ارتداء قميص برشلونة

ظهرت كواليس جديدة من تقديم جواو فيليكس، الوافد الجديد لصفوف برشلونة بكرة القدم.

وقدم برشلونة جواو فيليكس البالغ 23 عاما السبت الماضي، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، وديكو المدير الرياضي.



ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صورا جديدة أثناء تقديم فيليكس، وهو يبكي بشدة بعد ارتداء قميص البارسا.

Joao Felix broke down into tears during his Barcelona presentation 😢



He finally got his dream move ❤️ pic.twitter.com/UVgSVKgTuU — ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2023

João Félix broke into tears during his presentation last night!



He DESPERATELY wanted this move 🥹♥️ pic.twitter.com/cZV4szMFGf — Sara 🦋 (@SaraFCBi) September 3, 2023

إقرأ المزيد

وعلقت الصحيفة: "بعد تحمله للعديد من الانتقادات من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، انفجر البرتغالي وانهمرت دموعه خلال حفل تقديمه بعدما ارتدى قميص البلوغرانا".



وأضافت: "ربما كان هذا مظهرا للتعبير عن كل الضغوط التي تعرض لها في الأشهر الماضية. لم تكن حالته سهلة، على الرغم من أنه سافر مع أتلتيكو مدريد في جولة التحضير الصيفية إلا أنه لم يلعب دقيقة واحدة ولم يشارك معه في الليغا".



وكان برشلونة أعلن التعاقد مع فيليكس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

المصدر: "وسائل إعلام"