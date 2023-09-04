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للمرة الأولى في تاريخه: سيدات تركيا للكرة الطائرة بطلات أوروبا.. وأردوغان يعلق (فيديو+ صور)

الرياضة

للمرة الأولى في تاريخه: سيدات تركيا للكرة الطائرة بطلات أوروبا.. وأردوغان يعلق (فيديو+ صور)
منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة
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توجت سيدات تركيا لكرة الطائرة، أمس الأحد، ببطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، إثر فوزهن على المنتخب الصربي بثلاثة أشواط مقابل اثنين.

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وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشور على منصة "X"، فريق السيدات على إحرازهن البطولة، قائلا: "أهنئ من كل قلبي فريقنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات، سلاطين الشبكة، الذين جعلونا جميعا فخورين بكوننا أبطال أوروبا لعام 2023".

والتقى المنتخبان التركي والصربي على أرضية ملعب "Paleis 12" في العاصمة البلجيكية بروكسل.​​​​​​​

ورغم تأخر سيدات تركيا عن منافساتهن الصربيات في الشوط الأول بنتيجة 27-25، إلا أنهن استعدن السيطرة في الشوط الثاني وأنهينه لصالحهن بنتيجة 25-21.

لكن المنافسة كانت حامية الوطيس، حيث استعادت الصربيات التوازن في الشوط الثالث بتغلبهن على التركيات بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الأخير، حسمت سيدات تركيا نتيجة المباراة بعد تفوقهن بنتيجة 15-13.

للمرة الأولى في تاريخه: سيدات تركيا للكرة الطائرة بطلات أوروبا.. وأردوغان يعلق (فيديو+ صور)
للمرة الأولى في تاريخه: سيدات تركيا للكرة الطائرة بطلات أوروبا.. وأردوغان يعلق (فيديو+ صور)
للمرة الأولى في تاريخه: سيدات تركيا للكرة الطائرة بطلات أوروبا.. وأردوغان يعلق (فيديو+ صور)

المصدر: الأناضول

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