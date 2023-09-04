للمرة الأولى في تاريخه: سيدات تركيا للكرة الطائرة بطلات أوروبا.. وأردوغان يعلق (فيديو+ صور)

توجت سيدات تركيا لكرة الطائرة، أمس الأحد، ببطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، إثر فوزهن على المنتخب الصربي بثلاثة أشواط مقابل اثنين.

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وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشور على منصة "X"، فريق السيدات على إحرازهن البطولة، قائلا: "أهنئ من كل قلبي فريقنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات، سلاطين الشبكة، الذين جعلونا جميعا فخورين بكوننا أبطال أوروبا لعام 2023".

والتقى المنتخبان التركي والصربي على أرضية ملعب "Paleis 12" في العاصمة البلجيكية بروكسل.​​​​​​​

ورغم تأخر سيدات تركيا عن منافساتهن الصربيات في الشوط الأول بنتيجة 27-25، إلا أنهن استعدن السيطرة في الشوط الثاني وأنهينه لصالحهن بنتيجة 25-21.

لكن المنافسة كانت حامية الوطيس، حيث استعادت الصربيات التوازن في الشوط الثالث بتغلبهن على التركيات بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الأخير، حسمت سيدات تركيا نتيجة المباراة بعد تفوقهن بنتيجة 15-13.

2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2023

المصدر: الأناضول