رونالدو ولاعبان آخران من الدوري السعودي في قائمة منتخب البرتغال

كشف المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز عن قائمة لاعبي منتخب البرتغال استعدادا لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ، في منافسات الجولتين 5 و6 من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

شهدت قائمة منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي المقبلة، ظهور 3 لاعبين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وقرر مارتينيز استعاد كريستيانو رونالدو، للمرة الثالثة على التوالي، منذ انضمامه لصفوف نادي النصر السعودي في يناير 2023، إضافة إلى روبن نيفيز المنضم حديثا لصفوف نادي الهلال، وأوتافيو لاعب فريق النصر الجديد.

وفي ما يلي قائمة منتخب البرتغال لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

لخط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (وولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).

لخط الوسط: جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

لخط الهجوم: ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان) وديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).

É 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! 📣 Estes são os eleitos pelo Mister Roberto Martínez ⚡🇵🇹 #VesteABandeirapic.twitter.com/aog8BmkuwT — Portugal (@selecaoportugal) September 1, 2023

المصدر: "twitter/selecaoportugal"