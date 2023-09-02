منتخب مصر يعلن عدم مشاركة محمد صلاح في مباراته ضد إثيوبيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم السبت إراحة محمد صلاح خلال مواجهة مصر وإثيوبيا القادمة، ومشاركته في ودية تونس.

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واستقر الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة لاعب ليفربول في مباراة إثيوبيا المقررة يوم 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان تأهل المنتخب لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدره المجموعة، على أن يشارك صلاح في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر، المقرر إقامتها في ملعب الدفاع.

وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا، تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024".

وحسم منتخب مصر التأهل إلى أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا فى المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT