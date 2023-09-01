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حسم موقف مشاركة كريم بنزيما في الكلاسيكو السعودي اليوم

الرياضة

حسم موقف مشاركة كريم بنزيما في الكلاسيكو السعودي اليوم
AFP
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حامت الشكوك خلال اليومين الماضيين حول لحاق الفرنسي كريم بنزيما، في موقعة الكلاسيكو بين فريقه الاتحاد والهلال ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وآثار بنزيما جدلا كبيرا حول مشاركته في كلاسيكو الهلال بعد تعرضه للإصابة في مباراة الوحدة الماضية وخروجه من ملعب اللقاء بقرار من مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو لعدم تفاقم حجم الإصابة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية السعودية"، فإن بنزيما شارك في تدريبات الاتحاد الأخيرة تحضيرا لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال اليوم الجمعة.

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وباتت مشاركة كريم بنزيما في التشكيل الأساسي أمام الهلال أو جلوسه على مقاعد البدلاء في يد المدير الفني سانتو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار عناصره الأساسية لمواجهة الكلاسيكو.

وفي سياق متصل، تأكدت مشاركة البرازيلي فابينيو في خط وسط الفريق أمام الهلال عقب تواجده في الحصة التدريبية الأخيرة بعدما غاب الأربعاء الماضي عن المران الجماعي.

ويستقبل اتحاد جدة نظيره الهلال الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الخامسة من الدوري، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للمسابقة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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