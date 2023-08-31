"فيديو" للنادي الأهلي السعودي يتخطى المليار مشاهدة!

حقق منشور للنادي الأهلي السعودي على منصة "X" "تويتر" سابقا، رقما هائلا في عدد المشاهدات التي تخطت حتى الآن 1.1 مليار مشاهدة وحوالي 50 ألف إعجاب خلال بضعة أيام.

وأعلن الأهلي السعودي عن تعاقده مع متوسط الميدان الإسباني غابري فيغا، وكتب في حسابه على منصة "إكس": " جوهرة اسبانيا، سيقف يردد النشيد"، معلنا ضم اللاعب إلى صفوف الفريق، بعقد ممتد لثلاثة مواسم حتى نهاية موسم 2026-2025، قادما من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahlipic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

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ونشر الأهلي عدة صور للاعبه الجديد البالغ 21 عاما بقميص النادي، وقال إن مراسم توقيع العقد حدثت في باريس، وكذلك الحال بالنسبة للفحص الطبي.

وشارك فيغا مع سيلتا فيغو في 56 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتعد هذه الصفقة الثامنة لنادي أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ سبق وتعاقد مع إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجير إيبانيز وفرانك كيسييه وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وآلان سان ماكسيمان.

المصدر: twitter/ALAHLI_FC