تدوينة غامضة.. محمد صلاح: "معظم الناس يفتقدون الإرادة الحرة"

وجه اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو على "إنسغرام" كتب عليه "معظم الناس يفتقدون لإرادتهم الحرة".

وجاءت التدوينة الغامضة بعد انتشار أنباء بأن اتحاد جدة يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع صلاح مقابل 118 مليون جنيه إسترليني (138 مليون يورو)، دون الكشف عن حجم الرسوم الثابتة والمكافآت.

وكشفت تقارير صحفية عن قيام نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم بخطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت الإيطالية"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة سيكون صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية