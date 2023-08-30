العودة إلى الوطن.. الروسية الحسناء يفيموفا تودع أمريكا

قررت السباحة الروسية، يوليا يفيموفا، العودة إلى بلادها من أمريكا، للعيش ومواصلة التدريبات بعد فترة طويلة من الانقطاع، قبل وضع حد لمسيرتها الاحترافية الحافلة بالانتصارات.

ولم تشارك النجمة يوليا يفيموفا (31 عاما)، بطلة العالم ست مرات، وبطلة أوروبا سبع مرات، والحائزة ثلاث ميداليات أولمبية في السباحة، في المسابقات الرسمية منذ خريف عام 2021.

وفاجأت النجمة، البالغة من العمر 31 عاما، مشجعيها بالعودة إلى التدريبات، بقولها: "قررت أنه حتى لو لم تكن هناك مسابقات دولية، أريد أن أخوض المسابقات الأخيرة من أجل نفسي، لإنهائي مسيرتي بشكل جميل بطريقة أو بأخرى".

وأضافت السباحة، التي لم تفز بأي ميدالية ذهبية أولمبية في مسيرتها: "حتى ولو لم نشارك في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024)، سأبدأ بالاستعداد. لأنني قررت أن أخصص هذا العام للتدريب"، وذلك في تصريحات لقناة "ماتش تي في - Match TV" الرياضية الروسية.

وستتدرب يوليا تحت إشراف والدها، في مدينة فولغودونسك، التي أمضت فيها طفولتها، وتخطط للمشاركة في بطولة روسيا للسباحة، في شهر نوفمبر بمدينة سانت بطرسبورغ.

كما أن السباحة الروسية، لا تنوي التخلي عن المنافسة من أجل الحصول على مكان في الفريق الأولمبي.

يذكر أن يوليا يفيموفا، عاشت في السنوات الأخيرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عادت الآن إلى روسيا لأمد طويل، لأنها لا ترى أي جدوى من التدريب في أمريكا، كما أنه من الناحية النفسية، الأمر ليس من السهل بالنسبة للسباحة الروسية.

وكشف يفيموفا في تصريحاتها لقناة "ماتش تي في - Match TV"، قائلة: "أدركت أنني سأكون بمثابة العلم الأحمر (الخرقة الحمراء) للسباحة بأكملها، وخاصة للأمريكية. على الرغم من أنني عشت هناك لفترة طويلة، وتدربت هناك لفترة طويلة، وأعرف العديد من الرياضيين والمدربين. ويبدو أنهم يعاملونني بشكل جيد، لكن في العلن (بالنسبة للجماهير) يكون الأمر أكثر تعقيدا".

المصدر: "sportbox.ru"