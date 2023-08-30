مفاجأة الكلاسيكو السعودي المنتظرة.. ما هو السيناريو الأقرب؟!

لم تعد مواجهة الاتحاد والهلال مواجهة عادية في ظل الطفرة الهائلة التي يعيشها دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة، التي تستضيف قمة الجولة 5 للمسابقة.

وتحمل مباراة الكلاسيكو طابعا خاصا في ظل التقارب الفني بين الفريقين، حيث يحتل الاتحاد صدراة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

كما ستشارك النجوم العالمية المتواجدة في الفريقين أول كلاسيكو لها في الدوري السعودي.

وستشهد المباراة من جانب الهلال تواجد الحارس المغربي ياسين بونو، والبرازيلي مالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ومن جانب الاتحاد سيشارك البرازيلي فابينيو، والفرنسي نغولو كانتي والبرتغالي فيليبي جوتا.

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فيما لا تزال مشاركة الفرنسي الفرنسي كريم بنزيما محل شك، بعد تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ خلال المباراة الأخيرة ضد الوحدة.

وربما تشهد المباراة مفاجأة بظهور للبرازيلي نيمار لأول مرة مع الهلال، في حال جاهزيته لا سيما أنه لم يعلن بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

لكن تبقى المفاجأة الأكبر بما يتعلق برغبة الاتحاد في ضم لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح، خصوصا بعد رفع "العميد" قيمة عرضه في هذه الصفقة.

وتبدو الساعات الـ24 المقبلة حاسمة، حيث ستتضح الصورة، بشأن صفقة الاتحاد المقبلة، لا سيما أن المدير الفني نونو سانتو طالب بالتعاقد مع لاعب أجنبي آخر قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية بتاريخ 7 سبتمبر القادم.

المصدر: "وسائل إعلام" +RT