رسميا.. الجزائري شعيبي ينضم لكتيبة العرب في آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تعاقده مع الجزائري فراس شعيبي، قادما من تولوز، بعقد طويل الأمد.

وسينضم شعيبي لكتيبة العرب في النادي الألماني، إلى جوار المصري عمر مرموش الذي انتقل للفريق في الميركاتو الصيفي قادما من فولفسبورغ، إضافة للتونسي إلياس السخيري.

ويبلغ شعيبي 20 عاما، ومثل منتخب الجزائر في 3 مباريات دولية، بعد اختياره تمثيل "الخضر" رغم حمله الجنسية الفرنسية أيضا.

🦅🆕 Farès Chaibi wird ein Adlerträger!



Der algerische Nationalspieler wechselt vom Toulouse Football Club zur Eintracht. Beim hessischen Bundesligisten hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 30, 2023

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ورحب نادي آينتراخت بلاعبه الجديد، عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدا أنه وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف عام 2028.

وبرز شعيبي الموسم الماضي مع تولوز، حيث خاض 41 مباراة، مسجلا 8 أهداف إضافة لصناعته 7، مساهما بدور رئيسي في تتويجه ببطولة كأس فرنسا على حساب نانت، وهو اللقب الأول للنادي منذ 66 عاما.

المصدر: twitter/Eintracht