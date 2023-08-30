الروسية بافليوتشينكوفا تهزم الأمريكية كراولي وتتقدم بثبات في أمريكا المفتوحة

استهلت لاعبة التنس الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا مشوارها في أمريكا المفتوحة بنجاح، بالفوز في الدور الأول على الأمريكية فيونا كراولي، مساء الثلاثاء.

وحسمت بافليوتشينكوفا، المباراة بمجموعتين دون رد بواقع (6-2) و(6-4)، لتواجه في الدور الثاني الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 26 على البطولة والتي تخطت بدورها الألمانية أنا فريدسام.

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وتبلغ بافليوتشينكوفا 32 عاما وتحتل المرتبة 98 في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وفازت الروسية بـ 12 لقبا تحت رعاية المنظمة. وفي عام 2021، وصلت بافليوتشينكوفا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، وهي أفضل نتيجة لها في إحدى بطولات غراند سلام.

وفي العام نفسه، فازت البطلة الأولمبية في الزوجي المختلط مع أندريه روبليف، وكجزء من المنتخب الروسي بكأس بيلي جين كينغ.

المصدر: RT