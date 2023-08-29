رسميا.. الإعلان عن الفائز بجائزة لاعب العام بالدوري الإنجليزي الممتاز

حصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، على جائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعد موسمه الاستثنائي الأول مع مانشستر سيتي، والفوز بالثلاثية التاريخية.

ومنحت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، جائزة لاعب العام، لإيرلينغ هالاند، خلال الحفل الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على مسرح "لوري".

وتفوق هالاند بحسب الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على كل من زميله النجم البلجيكي كيفن دى بروين والإنجليزي جون ستونز، وثنائي فريق أرسنال الإنجليزي بوكايو ساكا والنرويجي مارتن أوديغارد، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، في حين غاب عن القائمة النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

وتوج هالاند بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدفا في أول موسم له، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر حيث سجل كل منهما 34 هدفا في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلا من 38.

وأحرز النجم النرويجي 52 هدفا في جميع البطولات، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي لهذا الموسم، إضافة إلى اختياره اليوم كأفضل لاعب كرة قدم لهذا العام أيضا.

وقال إيرلينج هالاند في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة".

وأضاف: "إن الاعتراف بي من قبل منافسي هو شعور رائع وأود أن أشكر كل من صوت لي".

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وأوضح هالاند: "لقد كان موسما لا ينسى بالنسبة للفريق وبالنسبة لي شخصيا. الفوز بالثلاثية كان شيئا لم أتخيله أبدا، لذا فإن تحقيق ذلك مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين كان شعورا رائعا".

وأشار هالاند إلى أنه: "يستحق كل من جون ورودري وروبين وكيفين مكانهم في فريق العام، ويسعدني أن جهودهم قد تمت مكافأتها بهذا التقدير أيضا".

وواصل: "لقد صنعنا بعض الذكريات الرائعة في الموسم الماضي، ولكن الآن نريد أن نفعل الشيء نفسه مرة أخرى هذا العام. لقد بدأنا الموسم بشكل جيد وعلينا أن نستمر".

المصدر: وكالات