مصر تحقق أول انتصار في كاس العالم لكرة السلة

تغلب منتخب مصر على نظيره المكسيكي في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2023 لكرة السلة، التي تستضيفها حاليا إندونيسيا واليابان والفلبين.

وتقدم منتخب "الفراعنة" في الربعين الأول والثاني بنتيجة: (30-16)، و(29-19) على التوالي، بينما كسبت المكسيك الربع الثالث بفارق ثلاث نقاط، بواقع: (21-18)، ليعود منتخب مصر ويتقدم في الربع الرابع بفارق 7 نقاط، بنتيجة (23-16) نقطة.

وتألق النجم المصري إيهاب أمين بتسجيله 22 نقطة، كأفضل مسجل في المباراة.

يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في مونديال كرة السلة 2023، المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل، بخسارتين متتاليتين أمام كل من منتخب ليتوانيا بواقع (67-93)، في الجولة الأولى، وأمام منتخب مونتينيغرو (الجبل الأسود) بنتيجة: (74-89) نقطة، في الجولة الثانية للبطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، مقابل 3 نقاط لمنتخب المكسيك صاحب المركز الرابع.

المصدر: وكالات