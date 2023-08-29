"لاعبة مصرية بملابس ملكة فرعونية" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو لها وهي تقوم بعرض في إسبانيا بملابس فرعونية.

وقامت اللاعبة المصرية بالعرض داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، حيث كانت الهوية المصرية حاضرة بقوة، وأدت فقرتها في البطولة بزي فرعوني مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وعلى إيقاع نغمات "الأقصر بلدنا".

وبدأ عرض اللاعبة المصرية على نغمات الأغنية الشهيرة "الأقصر بلدنا بلد سواح"، التي غناها الراحل محمد العزبي في الظهور تدريجيا لتؤدي معها الحركات الإيقاعية بكل خفة وتحيطها لوحات مؤسوم عليها الاهرامات، ويتنهي العرض بجملة المعلقة باللغة العربية "شكرا حبيبة مرزوق"، مبدية إعجابها بالعرض المميز.

عرض اللاعبة المصرية الدولية حبيبة مرزوق في بطولة العالم للجمباز في أسبانيا، على موسيقى و ملابس من الحضارة المصرية

عرض مبهر pic.twitter.com/8RAkgdNjAo — مد🇪🇬🇪🇬نية (@SecuEgy) August 29, 2023

وشارك العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو اللاعبة المصرية الذين أبدوا إعجابهم بالفتاة، التي عكست حبها لبلدها، إذ جاءت التعليقات إيجابية تشجعها على الاستمرار، منها: "ده عرض اللاعبة المصرية الدولية حبيبة مرزوق في بطولة العالم للجمباز في إسبانيا، على موسيقى مصرية، وهوية مصرية صميمة، على شكل ملكات مصر القديمة، العرض جميل ويجنن برافو".

المصدر: RT