قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تغريدة "مثيرة للجدل" على حساب الدوري السعودي

أثار حساب الدوري السعودي على "تويتر" حماسة الاتحاديين في التوقيع مع محمد صلاح نجم هجوم ليفربول رغم بقاء أقل من 72 ساعة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

جاء ذلك عقب تغريدة نشرها حساب دوري روشن على "إكس" سأل فيها المتابعين عن الأسطورة التي ما زالت مفقودة في البطولة، إذ كتب: "الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟".

الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL — دوري روشن السعودي (@SPL) August 29, 2023

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التغريدة رآها العديد تشير إلى قرب انضمام صلاح لبقية نجوم الدوري السعودي في الموسم الجاري، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت أمس عن عرض خرافي وصل إلى 150 مليون يورو لليفربول تشمل الحوافز، إلى جانب راتب سنوي للاعب مساو لما يحصل عليه رونالدو ونيمار.

يشار إلى أن يورغن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي مازال مصرا على بقاء صلاح ورفض العرض السعودي لضمه.

المصدر: twitter/SPL