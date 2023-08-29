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لامين يامال يحسم جدل.. تمثيل المغرب أو إسبانيا؟

الرياضة

لامين يامال يحسم جدل.. تمثيل المغرب أو إسبانيا؟
Globallookpress
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حسم لامين يامال لاعب نادي برشلونة، الجدل الدائر حول تمثيله لإسبانيا أو المغرب على مستوى المنتخب الأول.

ولد يامال في إسبانيا، لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اختار يامال، ارتداء ألوان إسبانيا، وسيدافع عن قميص الماتادور، بداية من فترة التوقف الدولي المقبل.

وأشارت إلى أن لامين يامال سيصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإسباني بعمر 16 عاما.

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وكشفت أن يامال عقد اجتماعات مع الطرفين، حيث جلس مع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الإسباني.

وذكرت أن الركراكي سيعلن قائمة المغرب بعد غد الخميس، لمباراتي ليبيريا وبوركينا فاسو في سبتمبر المقبل، ويعلم أنه لن يتمكن من الاعتماد على يامال.

ونوهت الصحيفة بأن لامين يامال سيتواجد في قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي جورجيا وقبرص في تصفيات اليورو، والتي ستعلن يوم الجمعة المقبل.

المصدر: "وكالات"

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