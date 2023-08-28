إلغاء رحلة البرتغالي كانسيلو إلى برشلونة

ألغيت رحلة الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع فريق مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، إلى برشلونة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وتوصل فريق برشلونة مع نادي مانشستر سيتي على ضم كانسيلو، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، بعدما خرج البرتغالي من حسابات مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، منذ الموسم الماضي.

وكان كانسيلو في طريقه إلى إسبانيا، قادما من مدينة بورتو البرتغالية، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة.

ونشر الصحفي الإسباني الشهير، جيرارد روميرو، عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، صورة تفيد بإلغاء الرحلة التي كان من المفترض تواجد كانسيلو بها.

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن سبب الإلغاء هو الطقس.

ويعتبر كانسيلو الخيار الأول لدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وانضم جواو كانسيلو إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2019 قادما من فريق يوفنتوس، مقابل 65 مليون يورو ولعب ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وشارك الدولي البرتغالي 47 مباراة مع مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 هدفا.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة رسميا عن صفقة التعاقد مع جواو كانسيلو (29 عاما)، خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام