وقفة احتجاجية بالزمالك اعتراضا على تعيين البناني

عبرت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك عن غضبها الشديد، من قرار وزارة الشباب والرياضة بتعيين الدكتور عماد البناني بمنصب الرئيس التنفيذي للنادي بدلا من حسن موسى.

وجاء غضب أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك، بسبب الاتهامات الموجهة للبناني بشأن تشجيعه للأهلي.

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واستقرت المجموعة الغاضبة من قرار الوزارة، على تنظيم وقفة احتجاجية بمقر النادي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين.

يشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك تقدم باستقالة جماعية إلى وزارة الشباب والرياضة منذ أسبوع، ليتم تعيين لجنة ثلاثية تقود النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضية، أمس الأحد، إقالة اللواء حسن موسى، وتعيين الدكتور عماد البناني، بدلا منه في منصب المدير التنفيذي للزمالك، ورئاسة اللجنة الثلاثية.

المصدر: "وسائل إعلام"