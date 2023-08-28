شرط سعودي صارم قد يتسبب بأزمة في الجهاز الفني لمانشيني والمنتخب "الأخضر"

ذكر موقع goal أن اتحاد كرة القدم السعودي وضع شرطا صارما في تعاقده مع الإيطالي روبرتو مانشيني ومساعديه لتدريب المنتخب "الأخضر".

وأعلن الاتحاد السعودي مساء أمس الأحد تولي المدرب الإيطالي البالغ 58 عاما منصب المدير الفني للأخضر، وفيما كان يتوقع أن يرافقه جميع أفراد جهازه المعاون، كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن هذا لن يحدث، إذ بعض مساعديه رفضوا القدوم للسعودية بسبب الشرط الموجود في العقد.

وينص ذلك الشرط على وجوب قضاء مانشيني ومساعديه 183 يوما على الأقل في الأراضي السعودية للحصول على رواتبهم كاملة، وحال لم يحققوا ذلك الشرط سيتقاضون نصف الراتب فقط.

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وفيما لم يكشف رسميا عن راتب المدرب إلا أن الصحيفة الإيطالية، أشارت إلى أنه يصل إلى 25 مليون يورو سنويا، ومن المقرر أن يقدم مانشيني للإعلام والجمهور السعودي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بعض المساعدين لديهم بعض المخاوف من الحياة في المنطقة العربية ويفضلون البقاء في إيطاليا، مشيرة إلى أن البعض مازال يقيم ذلك الخيار ولم يحسم قراره بعد وعلى رأسهم ليلي أوريالي الذي يهتم بالجوانب الإدارية في جهاز مانشيني وسبق أن رافقه في العديد من تجاربه.

يذكر أن الظهور الأول للمدرب الجديد في دكة بدلاء الأخضر سيكون خلال المواجهة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

المصدر: goal

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