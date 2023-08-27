الدوري الألماني.. كين يسجل ثنائية في ظهوره الأول بين جماهير بايرن ميونخ

فرض هاري كين نفسه نجما في ختام المرحلة الثانية من الدوري الألماني، بتسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونخ في ملعبه "أليانز أرينا" ليقوده للفوز على أوغسبورغ 3-1.

وتقدم بايرن في الدقيقة 33 بعد هدف بنيران صديقة لمدافع أوغسبورغ فيليكس أودوخاي عن طريق الخطأ وهو يحاول إبعاد عرضية، ثم أضاف كين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وعاد الدولي الإنجليزي في الدقيقة 69 ليسجل هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه من لمسة واحدة بعد تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس (69).

وسجل أوغسبورغ هدفا شرفيا بفضل البديل الشاب الكرواتي ديون بيليو بعد تمريرة في عمق الدفاع البافاري من البوسني إرميدين ديميروفيتش، لينفرد ابن الـ21 عاما بالحارس ويسدد في الشباك (86).

ورفع كين، الهداف التاريخي للمنتخب الانجليزي ولفريقه السابق توتنهام، رصيده من الأهداف في "بوندسليغا" إلى ثلاثة في مباراتين (سجل هدفا في الجولة الأولى في ملعب فيردر بريمن) ، فيما رفع البايرن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين المتصدر.

وكان كين انضم لبايرن هذا الصيف قادما من توتنهام مقابل 108 ملايين دولار.

المصدر: وكالات