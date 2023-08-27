الأردني موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في الدوري الفرنسي
واصل النجم الأردني موسى التعمري، تألقه مع فريقه مونبلييه، وسجل مجددا في لقاء ريمس، يوم الأحد، ضمن الجولة الثالث من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وخسر مونبيلييه المباراة بنتيجة 1-3، لكن التعمري سجل هدف فريقه الوحيد بطريقة رائعة، بعدما تلاعب بدفاع المنافس وسدد الكرة في سقف الشبكة.
الله الله يا موسى التعمري ❤️❤️❤️— General Inspector (@GeneralInspect3) August 27, 2023
هدف عالمي#الأردنpic.twitter.com/nTKS4OGdeX
هدف ولدنا موسى التعمري عظيم جدا 😭😭😭🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🔥🔥🤯— L A I T H (@Laith_ziod) August 27, 2023
موسى الان هداف الدوري الفرنسي pic.twitter.com/bq5pxYpBN0
وقدم التعمري أداء مميزا في المباراة، وصنع أكثر من 4 فرص لزملائه، كما سدد 3 مرات على مرمى الخصم.
ويعد هذا الهدف الثالث للتعمري مع مونبلييه، حيث أحرز في الجولة الماضية ثنائية في مرمى ليون، خلال فوز فريقه بنتيجة 4-1.
ويعتبر التعمري (26 عاما)، أول لاعب أردني ينشط في الدوري الفرنسي.
المصدر: وكالات