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الأردني موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في الدوري الفرنسي

الرياضة

الأردني موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في الدوري الفرنسي
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واصل النجم الأردني موسى التعمري، تألقه مع فريقه مونبلييه، وسجل مجددا في لقاء ريمس، يوم الأحد، ضمن الجولة الثالث من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخسر مونبيلييه المباراة بنتيجة 1-3، لكن التعمري سجل هدف فريقه الوحيد بطريقة رائعة، بعدما تلاعب بدفاع المنافس وسدد الكرة في سقف الشبكة.

وقدم التعمري أداء مميزا في المباراة، وصنع أكثر من 4 فرص لزملائه، كما سدد 3 مرات على مرمى الخصم.

ويعد هذا الهدف الثالث للتعمري مع مونبلييه، حيث أحرز في الجولة الماضية ثنائية في مرمى ليون، خلال فوز فريقه بنتيجة 4-1.

ويعتبر التعمري (26 عاما)، أول لاعب أردني ينشط في الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات

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