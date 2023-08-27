بعد مباراة "مجنونة" شهدت تسجيل 7 أهداف.. برشلونة يعود بفوز ثمين من ملعب فياريال

عاد برشلونة حامل اللقب من ملعب "لا سيراميكا" الخاص بفياريال بفوزه الثاني تواليا، وجاء بعد مباراة "مجنونة" انتهت بنتيجة 4-3 الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق النادي الكتالوني فوزه الثاني تواليا من دون مدربه تشافي هرنانديز الموقوف وبفضل تألق المراهق لامين يامال وهدف أول هذا الموسم للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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وسجل أهداف برشلونة، غافي، وفرينكي دي يونغ، وفيران توريس، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 13، 15، 68، و71، بينما سجل لفياريال، خوان فويث، وألكسندر سورلوث، وأليخاندرو بايينا في الدقائق 26، 40، و50.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات