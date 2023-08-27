ليفربول يتلقى ضربتين بعد نصف ساعة من انطلاق مباراته ضد نيوكاسل (فيديو)

تلقى نادي ليفربول ضربتين موجعتين خلال مباراته المقامة الآن ضد نيوكاسل في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمثلت الضربة الأولى في استقبال شباك ليفربول للهدف الأول في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح ارتكبه الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، واستغله أنتوني جوردون ليسجل هدف التقدم لنيوكاسل.

🚨🚨 انت الحكم.. هل يستحق فان دايك البطاقة الحمراء؟ 🤔 pic.twitter.com/fppz5QgyGp — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) August 27, 2023

وفي الدقيقة 28 تلقى ليفربول الضربة الثانية، بطرد مدافعه وقائده فيرجيل فان ديك لعرقلته مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيساك، المنفرد بالمرمى.

المصدر: RT