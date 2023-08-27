صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل في قمة نارية بالدوري الإنجليزي
أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة نيوكاسل المقررة اليوم الأحد في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وشهدت تشكيلة ليفربول، تواجد الياباني واتارو إيندو، أحدث صفقات "الريدز"، إلى جانب الثلاثي المصري محمد صلاح، والكولومبي لويس دياز، والهولندي كودي جاكبو.
وفيما يلي تشكيلة ليفربول:
أليسون - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد - إيندو - سوبوسلاي - ماك أليستر - دياز - جاكبو - صلاح.
Here’s how we line up for #NEWLIV 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2023
أما تشكيلة نيوكاسل فجاءت كالآتي:
بوب - تريبيير - شار - بوتمان - بيرن - غيماريتش - تونالي - خولينتون - ألميرون - جوردون - إيزاك.
⚫️ HOWAY THE LADS! ⚪️#NEWLIV // #NUFCpic.twitter.com/e2FLLRprZw— Newcastle United FC (@NUFC) August 27, 2023
وكان ليفربول قد حقق تعادلا وفوزا في أول جولتين بالدوري بينما حقق نيوكاسل الفوز في مباراة وخسر في أخرى.
المصدر: وكالات