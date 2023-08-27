صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة نيوكاسل المقررة اليوم الأحد في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة ليفربول، تواجد الياباني واتارو إيندو، أحدث صفقات "الريدز"، إلى جانب الثلاثي المصري محمد صلاح، والكولومبي لويس دياز، والهولندي كودي جاكبو.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

أليسون - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد - إيندو - سوبوسلاي - ماك أليستر - دياز - جاكبو - صلاح.

Here’s how we line up for #NEWLIV 🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 27, 2023

أما تشكيلة نيوكاسل فجاءت كالآتي:

بوب - تريبيير - شار - بوتمان - بيرن - غيماريتش - تونالي - خولينتون - ألميرون - جوردون - إيزاك.

وكان ليفربول قد حقق تعادلا وفوزا في أول جولتين بالدوري بينما حقق نيوكاسل الفوز في مباراة وخسر في أخرى.

المصدر: وكالات