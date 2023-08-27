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"فرانس برس" نقلا عن مسؤول أمريكي: مقتل ثلاثة عناصر من "المارينز" بتحطم الطائرة في أستراليا

"لقد منحتني الحظ".. تفاعل كبير مع رونالدو وطفلة كفيفة في السعودية (فيديو)

الرياضة

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أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر "الدون" في فيديو متداول وهو يمنح كرة "الهاتريك" لطفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، الذي انضم إلى صفوفه منذ منتصف الموسم الماضي.

وقالت الطفلة لرونالدو باللغة الإنجليزية: "أنا أكبر معجبة بك، وفي الحقيقة حضرت المباراة من أجلك. أنا أحبك ولم أصدق أنك سجلت"، ليردها عليها ضاحكا، وهو يوقع على الكرة: "لقد منحتني الحظ".

وقاد رونالدو النصر يوم الجمعة الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه الفتح، بنتيجة 5 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وجرى العرف أن يحتفظ المهاجم بكرة المباراة إذا سجل 3 أهداف أو أكثر، لكن رونالدو، الذي حصل على تلك الكرة بعد أن وقع حكم المباراة عليها، قرر تقديمها لطفلة صغيرة فاقدة للبصر، خاصة أنها من محبيه.

المصدر: RT

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