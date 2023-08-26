اختلطت عليها الأمور.. زوجة ميسي كادت تقبل زميل "البرغوث" بالخطأ (فيديو)

تعرضت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف "محرج" أثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي لنهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم على حساب سينسيناتي.

وحجز إنتر ميامي مقعده في النهائي بعد فوزه على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان ميسي نجم المباراة، حيث ساهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني لصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 97 بطريقة استثنائية وضع فيها كامبانا بوجه المرمى ليهز الشباك بسهولة.

وعقب نهاية المباراة بفوز إنتر ميامي وتأهله للنهائي، دخلت

أنتونيلا إلى أرض الملعب، لتهنئة زوجها.

Antonella thought Jordi Alba was Messi 😭 pic.twitter.com/9VGTeOJ4bp — Jamie Carragher (Parody) (@Carra234) August 26, 2023

وظهرت أنتونيلا في مقطع فيديو وهي تمشي في اتجاه لاعب نادي برشلونة السابق جوردي ألبا الذي انضم هذا الصيف لإنتر ميامي، وكانت على وشك أن تقبله معتقدة أنه زوجها.

Antonella thought Jordi Alba was Messi 😂😂😂



Steve Harvey Anthony #MUFC Bruno Fernandes pic.twitter.com/1uIjkS7nOY — DAVID (@officialdav3) August 26, 2023

وفي آخر لحظة، عندما تيقنت أنتونيلا أنه ليس زوجها، بل هو ألبا، ابتعدت عنه قبل أن تحاول تدارك الأمر وتعانقه بطريقة سريعة، وذلك بحسب موقع "caughtoffside".

وسيلاقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 سبتمبر المقبل، نظيره دينامو هيوستن الذي تفوق على ريال سالت ليك بنتيجة 3-1.

وسيكون ميسي أمام فرصة حصد اللقب الثاني مع فريقه الجديد إنتر ميامي بعد تتويجه قبل أيام بكأس الرابطتين.

المصدر:"caughtoffside"