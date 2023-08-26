الأهلي يتقدم بطلب للاتحاد المصري قبل مواجهة اتحاد الجزائر في السوبر الإفريقي

وجه النادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيه إعفاء لاعبي "المارد الأحمر" الدوليين من معسكر المنتخب المصري في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويتخلل معسكر منتخب مصر مباراة ضد إثيوبيا في الثامن من سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024، وأخرى ودية مع المنتخب التونسي في 12 سبتمبر.

ويتطلع الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، للحفاظ على لاعبيه الدوليين من أجل خوض لقاء السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الاتحاد الإفريقي، والذي تحدد له 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم السبت جاء فيه "نظرا لضمان المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب أمام تونس يوم 12 سبتمبر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي، نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى جميع عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة كأس السوبر الإفريقي".

🚨🚨| بعد ضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الإفريقي🦅 pic.twitter.com/J3Kn6tnpEc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2023

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب المصري حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، قد حدد الثلاثاء المقبل لإعلان قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لمعسكر فريقه.

المصدر: وكالات