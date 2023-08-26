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مانشستر يونايتد يحقق فوزا دراماتيكيا على نوتنغهام في الدوري الإنجليزي

الرياضة

مانشستر يونايتد يحقق فوزا دراماتيكيا على نوتنغهام في الدوري الإنجليزي
AP
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حول مانشستر يونايتد تخلفه بهدفين إلى فوز ثمين 3-2 أمام ضيفه نوتنغهام فورست، يوم السبت، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت نوتنغهام أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما تايو أونيي وويلي بولي في الدقيقتين 2 و4، إلا أن اليونايتد انتفض وقلب الطاولة على منافسه بتسجيله ثلاثة أهداف من توقيع كريستيان إريكسن (17)، كاسيميرو (52)، وبرونو فيرنانديز من ركلة جزاء (76).

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وأكمل نوتنغهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد لاعبه جو ورال لإعاقته لاعب يونايتد، برونو فيرنانديز، الذي كان منفردا بحارس مرمى نوتنغهام.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند 3 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: RT

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