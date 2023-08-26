الدوري الروسي.. زينيت يكرّم وفادة أورال برباعية ويرتقي لمركز الوصافة

أكرم نادي زينيت بطرسبورغ حامل اللقب وفادة ضيفه أورال يكاترينبورغ برباعية دون رد، في مباراة جمعتهما يوم السبت لحساب المرحلة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف زينيت كل من إيفان سيرغييف، وماتيو كاسييرا "هدفين"، وكلودينيو في الدقائق 8، 30، 68، و45+1 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى وصافة ترتيب الدوري مؤقتا على بعد نقطة واحدة من المتصدر كراسنودار.

في المقابل، تجمد رصيد أورال عند 13 نقطة أيضا لكنه تراجع للمركز الثالث لتخلفه بفارق الأهداف عن زينيت.

المصدر: sport24.ru