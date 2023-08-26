"الكاف" يعلن عن موعد ومكان إقامة لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر

تستضيف مدينة الطائف السعودية كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر في 15 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة يوم السبت.

وتجمع المباراة على ملعب الملك فهد في الطائف بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الأهلي المصري، وبطل كأس الكونفدرالية، اتحاد الجزائر، لتضيف السعودية سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى إلى روزنامتها السنوية.

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وقال أمين عام الاتحاد الإفريقي فيرون موسينغو أومبا "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الإفريقي إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وأضاف "من المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، أن تكون كرة القدم الإفريقية أيضا جزءا من هذه الحركة".

وبدوره، قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم: "تعاوننا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا الحالية".

وكان الاتحاد الإفريقي وقع مع الاتحاد السعودي في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية.

المصدر: وكالات