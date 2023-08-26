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بطولة العالم لألعاب القوى.. كردادي تهدي ميدالية تاريخية للمغرب

الرياضة

بطولة العالم لألعاب القوى.. كردادي تهدي ميدالية تاريخية للمغرب
AP
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أهدت فاطمة الزهراء كردادي، سيدات المغرب أول ميدالية في سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد إحرازها برونزية مونديال بودابست يوم السبت.

وحلت كردادي وراء الإثيوبيتين أماني شانكولي وغوتيتوم جبراسيلاسي.

وسجلت شانكولي البالغة 31 عاما، ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية في شوارع العاصمة الهنغارية، متقدمة على مواطنتها وحاملة اللقب جبراسيلاسي (2:24:34 س)، فيما بلغ توقيت كردادي (31 عاما) ساعتين و25 دقيقة و17 ثانية.

وتصدرت شانكولي السباق الذي يمتد على مسافة 42 كيلومترا، قبل خمسة كيلومترات من النهاية، بفارق صغير عن مواطنتيها ياليمزيرف ييهالاو وجبراسيلاسي.

وقبل كيلومترين من خط الوصول، تسارعت خطوات كردادي في ظل إرهاق ييهالاو، فأحرزت المغربية البرونزية وراء شانكولي، وجبراسيلاسي.

ومع برونزية كردادي غير المسبوقة لسيدات المغرب في ماراثون بطولة العالم، تكون قد أهدت بلادها ثاني ميدالية في المونديال الحالي، بعد ذهبية سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع، والثالثة للعرب بعد برونزية القطري معتز برشم في الوثب العالي.

المصدر: وكالات

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