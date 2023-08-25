بيلينغهام يسجل مجددا ويمنح ريال مدريد فوزا جديدا في الدوري الإسباني

واصل الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد وقاده للفوز على مضيفه سلتا فيغو بهدف نظيف يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بضربة رأس، وهو الهدف الرابع للدولي الإنجليزي في أول ثلاث مباريات يخوضها في الدوري الإسباني منذ انضمامه للنادي الملكي هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو.

What a goal from Bellingham to put Real Madrid ahead of Celta Vigo



1-0pic.twitter.com/0XQJgvebh2 — FansArena (@FansArena4) August 25, 2023

🎥 هددددف الاول لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيغو



⚽️| بيلنقهام



🚨| #ريال_مدريد 1 - 0 سيلتا فيغو#ريال_مدريد_سيلتا_فيغوpic.twitter.com/mJEkwuSP2G — Loka |بوساء (@Wwaly_7) August 25, 2023

وشهدت المباراة إهدار جناح ريال مدريد، الدولي البرازيلي رودريغو ركلة جزاء في الدقيقة 65، حيث تألق حارس سيلتا فيغو في التصدي لتسديدته.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

المصدر: RT