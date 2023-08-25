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شاهد.. رد فعل ماني عندما صافح لاعب الفتح قاسم لاجامي شقيق مدافع النصر علي لاجامي

الرياضة

شاهد.. رد فعل ماني عندما صافح لاعب الفتح قاسم لاجامي شقيق مدافع النصر علي لاجامي
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اندهش مهاجم النصر، السنغالي ساديو ماني بالشبه الكبير بين زميله علي لاجامي وشقيقه في نادي الفتح قاسم لاجامي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

وعندما كان لاعبو النصر يصافحون لاعبي الفتح قبل بداية المباراة رأى ماني مدافع الفتح، قاسم لاجامي.

وبدا ماني مستغربا وتوقف لبرهة قبل أن يواصل مصافحة باقي لاعبي الفتح.

ولم يشارك مدافع النصر، علي لاجامي في لقاء اليوم بداعي الإصابة.

وتشير النتيجة بعد نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على الفتح بهدفين نظيفين سجلهما ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT

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