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أول لاعب دولي إسباني يعلن رفضه تمثيل منتخب بلاده بعد قرار روبياليس المفاجئ

الرياضة

أول لاعب دولي إسباني يعلن رفضه تمثيل منتخب بلاده بعد قرار روبياليس المفاجئ
AP
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تفاعل مهاجم ريال بيتيس، الإسباني بورخا إغليسياس، سريعا مع القرار المفاجئ لرئيس اتحاده لكرة القدم، لويس روبياليس بعدم الاستقالة من منصبه بعد تورطه في فضيحة تقبيل اللاعبة هيرموسو.

وتقدم روبياليس باعتذاره عن تقبيل نجمة منتخب إسبانيا هيرموسو خلال الاحتفال بتتويج "لاروخا" بلقب مونديال 2023 الأحد الماضي على حساب إنجلترا (1-0)، لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة "اغتيالي علنا"، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد يوم الجمعة في مدريد.

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وفي رده على قرار روبياليس الذي كان مفاجئا، حيث توقعت جل وسائل الإعلام الإسبانية أن يستقيل اليوم الجمعة، كتب إغليسياس عبر حسابه في منصة "إكس": "ارتداء قميص إسبانيا هو أحد أعظم الأشياء التي حصلت في مسيرتي المهنية.. لا أعلم إن كان سيتم استدعائي مجددا.. لكنني اتخذت قرارا بعدم العودة للمنتخب حتى تتغير الأمور".

وتابع: "أنا حزين وأشعر بالخيبة.. كلاعب كرة قدم وكشخص، لا أشعر أن ما حدث اليوم في اتحاد الكرة يمثلني".

وسبق لإيغليسياس (30 عاما)، أن لعب 51 دقيقة مع منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي.

المصدر: صحيفة "آس"

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