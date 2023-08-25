أول لاعب دولي إسباني يعلن رفضه تمثيل منتخب بلاده بعد قرار روبياليس المفاجئ

تفاعل مهاجم ريال بيتيس، الإسباني بورخا إغليسياس، سريعا مع القرار المفاجئ لرئيس اتحاده لكرة القدم، لويس روبياليس بعدم الاستقالة من منصبه بعد تورطه في فضيحة تقبيل اللاعبة هيرموسو.

وتقدم روبياليس باعتذاره عن تقبيل نجمة منتخب إسبانيا هيرموسو خلال الاحتفال بتتويج "لاروخا" بلقب مونديال 2023 الأحد الماضي على حساب إنجلترا (1-0)، لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة "اغتيالي علنا"، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد يوم الجمعة في مدريد.

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وفي رده على قرار روبياليس الذي كان مفاجئا، حيث توقعت جل وسائل الإعلام الإسبانية أن يستقيل اليوم الجمعة، كتب إغليسياس عبر حسابه في منصة "إكس": "ارتداء قميص إسبانيا هو أحد أعظم الأشياء التي حصلت في مسيرتي المهنية.. لا أعلم إن كان سيتم استدعائي مجددا.. لكنني اتخذت قرارا بعدم العودة للمنتخب حتى تتغير الأمور".

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

وتابع: "أنا حزين وأشعر بالخيبة.. كلاعب كرة قدم وكشخص، لا أشعر أن ما حدث اليوم في اتحاد الكرة يمثلني".

Estoy triste y decepcionado.



Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

وسبق لإيغليسياس (30 عاما)، أن لعب 51 دقيقة مع منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي.

المصدر: صحيفة "آس"