برشلونة يربط حارسه تير شتيغن بعقد طويل الأمد

مدد الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، عقده مع نادي برشلونة حتى عام 2028، حسبما أفاد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة.

وكتب النادي الكتالوني "توصل برشلونة والحارس تير شتيغن إلى اتفاق بشأن تمديد عقده حتى 30 يونيو 2028"، مضيفا أن "الشرط الجزائي لتحريره في عقده يصل إلى 500 مليون يورو".

𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 pic.twitter.com/hzvoG9XpWK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2023

ومع تمديد عقده لمدة أربعة أعوام إضافية، يكون الحارس الألماني البالغ 31 عاما قد وافق، حسب الصحافة المحلية، على تأجيل جزء من راتبه هذا الموسم للدخول ضمن قواعد اللعب المالي النظيف المفروض من قبل رابطة الدوري الإسباني.

𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐀𝐕𝐄𝐒

Marc-André ter Stegen pic.twitter.com/UstpAChq7w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2023

ويخوض تير شتيغن موسمه العاشر بقميص "البلاوغرانا" وقد اختاره تشافي هرنانديز مدرب برشلونة القائد الثاني في الفريق هذا الموسم.

وكان تير شتيغن، انتقل من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى برشلونة في مايو 2014 وخاض معه 379 مباراة، ووصل إلى قمة مستواه في الموسم الماضي حين ساهم باستعادة "البارسا" لقب "لا ليغا" للمرة الأولى منذ 2019 وللمرة الـ27 في تاريخه.

المصدر: وكالات