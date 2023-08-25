مونديال السلة.. منتخب لبنان يمنى بخسارة ثقيلة أمام لاتفيا

استهل منتخب لبنان مشاركته الرابعة في كأس العالم لكرة السلة المقامة في اليابان وإندونيسيا والفيليبين، بخسارة قاسية على يد لاتفيا بنتيجة 70-109 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا الجمعة.

وتلقى المنتخب اللبناني العائد للمشاركة في مونديال السلة بعد غياب 13 عاما منذ مشاركته الأخيرة في مونديال تركيا عام 2010، خسارة ثقيلة على يد لاتفيا التي تشارك للمرة الأولى والتي أمطرت سلة اللبنانيين بـ18 ثلاثية من أصل 35 محاولة في نسبة عالية بلغت 51 في المئة من خارج القوس.

Latvia & Bertans shoot lights out in impressive World Cup debut victory. 🔥#FIBAWC x #WinForLatvia — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023

ولم ينتظر اللاتفيون الذين غاب عن صفوفهم نجم دوري كرة السلة الأمريكية كريستابس بورزينغيس بداعي الإصابة، طويلا لفرض هيمنتهم فأنهوا الربع الأول متقدمين 27-17، قبل أن يصل الفارق إلى عتبة الثلاثين في الربع الثاني الذي انتهى 55-30.

وانهمرت بعدها الثلاثيات على رؤوس المنتخب اللبناني الذي عانى من ضياع دفاعي ونقص اللياقة البدنية، وفي مقدمتهم المجنس الأمريكي أوماري سبيلمان الذي لم يترك أي بصمة تذكر في المباراة دفاعا أو هجوما.

وانتهت المباراة بخسارة ثقيلة للبنان بنتيجة 70-109.

وستكون مهمة لبنان أكثر صعوبة عندما يواجه فرنسا بعد غد الأحد ثم كندا الأسبوع المقبل لحساب الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

المصدر: وكالات