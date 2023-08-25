بعد "روليكس" فابينيو.. ياسين بونو يحصل على هدية خاصة من معجب سعودي (فيديو)

قدم المشجع والإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان، هدية خاصة، للحارس الدولي المغربي ياسين بونو المنضم حديثا لنادي الهلال السعودي.

وقام الفريان، بتقديم هدية إلى بونو، عبارة عن "شنطة" مطبوع عليها سيفان ونخلة، بعدما خاض الحارس المغربي أمس الخميس، مباراته الأولى مع الهلال ضد الرائد (4-0) لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

- 🎥 الفريان يهدي ياسين بونو شنطة مطبوع عليها سيفين ونخلة .#الهلال_الرايدpic.twitter.com/LRHAbAX5pb — D7|اسامه (@Osama1063) August 24, 2023

هدية خاصة لـ ياسين بونو من ابراهيم الفريان 💙🤣

pic.twitter.com/jhdKu8Fhyc — عمرو (@bt3) August 24, 2023

وشوهد الفريان في الفيديو وهو يقدم الهدية لبونو ويقبل رأسه، قبل أن يشكره الحارس المغربي.

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وكان الفريان، أهدى الدولي البرازيلي فابينيو المنضم هذا الصيف لاتحاد جدة، هدية عبارة عن ساعة قيمة من ماركة "روليكس"، بعد أول مباراة له مع "العميد" أمام الرائد، في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

المصدر: RT