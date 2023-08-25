بعد ساعات من تأكيد مدرب ريال مدريد عدم ضم أي لاعب جديد.. مبابي يوجه صفعة لسان جيرمان

واصل كيليان مبابي إثارة الجدل بشأن مستقبله ورفض عرضا جديدا لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي أن فريقه لن يبرم أي صفقات جديدة.

ويرتبط مبابي بعقد مع النادي الباريسي حتى العام 2024 مع وجود بند بتجديد عقده لموسم آخر إضافي لكن المهاجم الفرنسي صرح في وقت سابق بأنه لن يفعل هذا الخيار لكنه يتمسك بالبقاء في ملعب "حديقة الأمراء" لإكمال عقده ومن ثم الانتقال "مجانا" لريال مدريد على الأرجح.

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وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أمس الخميس، أن مبابي دخل في مناقشات حول تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لعام إضافي وهو ما سيسمح للنادي الباريسي في بيعه الصيف المقبل مقابل رسوم جيدة في حال أصر المهاجم على الرحيل.

ولكن الصحفي الرياضي رامون ألفاريز، أكد عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن مبابي رفض عرضا جديدا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

MBAPPE RECHAZÓ OTRA OFERTA DE RENOVACIÓN EN LAS ÚLTIMAS HORAS. Al KHELAFI DECIDIRÁ EL CAMINO A TOMARhttps://t.co/2SQdZmM2xU — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 24, 2023

وأوضح ألفاريز، أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر لخليفي هو من سيقرر المسار الذي يجب أن يسلكه فريقه في قضية مبابي المرتبط بالانتقال لريال مدريد.

وتأتي هذه التطورات بشأن مستقبل مبابي، بعد ساعات من تأكيد مدرب ريال مدريد، أن فريقه لن يبرم أي صفقات جديدة هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي عن إمكانية إبرام ريال مديد صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي (في الأول من سبتمبر المقبل) في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه وسيلتا فيغو المقررة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: "بنسبة 100 بالمئة لن يكون هناك أي تعاقدات جديدة أخرى هذا الصيف، لقد انتهى الأمر" وهو ما يعني أن مبابي لن ينضم لريال مدريد هذا الصيف.

وتشير أغلب التقارير إلى أن ريال مدريد قد يؤجل إبرام صفقة مبابي حتى صيف العام المقبل عندما ينتهي عقده مع سان جيرمان وحينها يحق للنادي الملكي التفاوض معه لضمه "مجانا" دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.

المصدر: سكاي سبورتس + RT