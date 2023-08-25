مدرب الاتحاد السعودي يكشف حقيقة صدامه مع كريم بنزيما

كشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد السعودي، حقيقة ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، خاصة بعد غضب الجمهور منه.

وزعمت تقارير سعودية الأربعاء الفائت، أن الفرنسي يشعر بعدم الراحة في "العميد"، بسبب تعامل المدرب البرتغالي معه بطريقة غير احترافية، ورفضه منحه شارة قيادة الفريق.

وظهر بنزيما بالأمس لأول مرة حاملا شارة القيادة، خلال مواجهة الرياض، في المواجهة التي فاز بها "النمور"4-0، وسجل منها "الحكومة" الهدف الأول، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليزيد من نسبة تصديق الجماهير للتقارير التي تحدثت عن اعتراض الأول.

إقرأ المزيد

لكن خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم يترك سانتو الفرصة للصحفيين لسؤاله عن الأزمة، وافتتحه بتوضيح الحقيقة قبل استقبال أي سؤال.

وقال سانتو: "علمت من الصحافة أن علاقتي بكريم بنزيما لم تكن جيدة، من يعرفني، يعلم أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، علاقتنا جيدة، أنا سعيد بالجميع وتحديدا بوجود بنزيما معنا".

وأضاف: "بنزيما نفسه سعيد ويظهر عليه ذلك داخل الملعب، هو مستمتع باللعب مع الاتحاد، أعلم من أين تخرج مثل هذه الأنباء، لكننا نحن مجموعة متماسكة جدا".

يذكر أن هدف بنزيما في الرياض هو الأول له في دوري روشن لكرة القدم، بعدما صام عن التهديف في أول جولتين.

المصدر: "وكالات"