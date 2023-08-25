علاء مبارك يعلق على مقترح برلماني بشأن الخلاف بين رئيسي الزمالك المقال والأهلي

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على مقترح برلماني للتصالح بين رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ورئيس الزمالك المقال، مرتضى منصور.

وكانت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب المصري، قدمت مقترحا برلمانيا، الخميس، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، موجها إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتبني عقد مصالحة بين رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، ورئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وقال علاء مبارك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا ردا على هذا المقترح: "عجيبة مقترح برلماني! هو الموضوع ده محتاج البرلمان!".

عجيبة مقترح برلماني ! هو الموضوع ده محتاج البرلمان ! والسيدة عضو البرلمان تتقدم بطلب للسيد رئيس البرلمان لعرضه على السادة اعضاء البرلمان لتوجيه المقترح للسيد وزير الشباب والرياضة لتبنى المقترح المقدم من البرلمان لاجراء المصالحة !🫣اسمه كلام ده ! اكيد توجد حلول اخرى بدل اللفة… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 24, 2023

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وأضاف علاء مبارك: "والسيدة عضو البرلمان تتقدم بطلب للسيد رئيس البرلمان لعرضه على السادة أعضاء البرلمان لتوجيه المقترح للسيد وزير الشباب والرياضة لتبنى المقترح المقدم من البرلمان لإجراء المصالحة اسمه كلام ده!".

وأردف نجل الرئيس المصري الراحل قائلا: "أكيد توجد حلول أخرى بدل اللفة الطويلة دي وتضييع وقت السادة أعضاء البرلمان".

ولقيت تغريدة مبارك تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: twitter/AlaaMubarak