وفاة المصارع "مقدم الشخصيات المرعبة على الحلبة" عن عمر يناهز 36 عاما

أعلن اتحاد المصارعة الاستعراضية WWE عن وفاة المصارع براي وايت المعروف بـ "ذا فيند" عن عمر يناهز 36 عاما، وهو ما أصاب جمهور المصارعة وعشاق براي وايت بالصدمة.

وكان براي وايت واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا يعاني من مرض خطير في أيامه الأخيرة ويتلقى العلاج في محاولة للعودة إلى الحلبات في الفترة القادمة في حال تأهليه.

براي وايت هو الفرد الثاني من عائلة وايت الذي يفارق الحياة، بعد المصارع برودي لي لوك هاربر الذي توفي عام 2020 وكان آنذاك عضوا في اتحاد WWE.

واشتهر براي وايت بتقديم الشخصية المرعبة على حلبات المصارعة منها شخصية "ذا فيند أو العفريت".

براي وايت مصارع أمريكي وكان قائد فريق عائلة وايت وهم لوك هاربر وإيريك رون، ولكن أصبح بمفرده بعد انفصال المجموعة.

وفاز براي وايت بحزام اليونيفيرسال وبقي محتفظا به إلى أن خسره لصالح رومان رينز، كما فاز بحزام WWE في مباراة غرفة الإقصاء، بعد تثبيته للبطل السابق آي جاي ستايلز.

ودخل براي وايت في عداء مع كبار أبطال المصارعة ففي عام 2013 دخل وايت في مواجهة مع كين وتواجه الاثنان في عرض سمر سلام 2013 وانتصر براي بعد تدخل لوك هاربر وإيريك رون لصالحه.

Bray Wyatt Winning the World Heavyweight Championship is one of the Best Moment Of His Career. #BrayWyattpic.twitter.com/4ChjusIoej — WrestleSeeks (@Wrestleseeks) August 25, 2023

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ودخل أيضا براي وايت في عداء مع دانيل براين في نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014 وواجه براين عائلة وايت في مباراة ثلاثة ضد واحد وقد خسرها وفي عرض رويل رمبل وأثناء مباراة جون سينا وراندي أورتن تدخلت عائلة وايت مما سمح لراندي بالفوز وكذلك في عرض المنيشن تشامبر، وأدى ذلك إلى مباراة مع جون سينا في عرض راسلمينيا 30 وفاز بها سينا.

ودخل أيضا براي وايت في عداء مع كريس جيركو وأندرتيكر في راسلمينيا وتواجه الاثنان وفاز أندرتيكر في عرض راسلمينيا 31.

المصدر: "وكالات"