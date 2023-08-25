دي ماريا يكشف أسباب رفضه مزاملة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، المنتقل حديثا لبنفيكا، أسباب تفضيله الدوري البرتغالي على العروض المغرية التي تلقاها من الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ورحل الأرجنتيني نهاية الموسم الماضي عن يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية عقده، وقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودية عدة عروض له، مغريا إياه بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن، وكذلك احتمالية ضم مواطنه ليونيل ميسي وقتها، وهي الصفقة التي لم تتم لاحقا، لكنه رفض كافة المحاولات.

#AHORA | Ángel Di María, Campeón del Mundo y jugador del #Benfica, en #NoVeoLaHora:



💬 "Me llamaron de Arabia Saudita, tuve muchas llamadas".



💬 "Los números que manejan son increíbles, pero elegí con el corazón, quise venir al Benfica". pic.twitter.com/ER5VjSmkKe — D Sports Radio (@DSportsRadio) August 24, 2023

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وعن أسباب رفضه، قال دي ماريا البالغ 35 عاما، خلال تصريحاته لـ" D Sports Radio": "وصلني عديد العروض من السعودية، الأرقام التي عروضها لا يمكن تصديقها، لكنني في الأخير اخترت ما اختاره قلبي، لقد أردت أن تظل عائلتي سعيدة في أوروبا وألا أذهب لمكان قد لا نقضي به وقتا ممتعا".

وأضاف: "هناك يوجد المال ويمنحونك الحياة، لكنني أعلم من ناحية أخرى أن العيش هناك ليس سهلا على الإطلاق هكذا علمت ذلك من أصدقائي المقربين، لكنني فتحت باب التفاوض احتراما للمسؤولين السعوديين، وفي الأخير انتهت وبقى كل شيء هناك".

يذكر أن دي ماريا قاد بنفيكا في يوليو الماضي للفوز أمام النصر بقيادة رونالدو برباعية مقابل هدف وحيد، وديا، سجل منها الأرجنتيني الهدف الأول.

المصدر: goal