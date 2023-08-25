صديقة نيمار تتحدث عن تعامل الشعب السعودي معها

نشرت برونا بيانكاردي صديقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي مقطع فيديو تشيد فيه بكرم الشعب السعودي وتدعو أصدقاءها لزيارة المملكة.

وأشادت برونا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام بكرم الشعب السعودي قائلة إن "الشعب السعودي رائع ومهذب"، مضيفة أن "الشعب طيب للغاية ومرحب بنا دائما أينما ذهبنا ويحترمنا".

صديقة نيمار تمدح السعودية واهلها… احب اقولها توك ما شفتي الرياض في الشتاء🥹🌷 pic.twitter.com/wwxSguwMxn — د.تريبل🎙️ (@tripleyaz) August 23, 2023

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وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" صورة إفطارها في مقر الفندق الذي تقيم فيه وكان عبارة عن طبق من "الشكشوكة".

تحتوي هذه الوجبة على الطماطم والبيض والكمون، وتقدم مع خبز البيتا.

وعند تذوقها لهذا الطبق، أبدت برونا إعجابها بتجربته المختلفة والجيدة.

من جهة أخرى، تم تداول مقطع فيديو للاعب الهلال نيمار، وهو يتجول مع صديقته في ممشى "يو ووك" بالرياض.

وظهر نيمار في الفيديو المتداول على نطاق واسع وهو يسير بجانب صديقته برونا بيانكاردي، وسط حراسة شخصية مشددة.

وخطف الثنائي أنظار الشباب الذين توجهوا لالتقاط الصور التذكارية معهما.

ووصل نيمار البالغ 31 عاما إلى الرياض مساء الجمعة الماضي، مرتديا وشاحا أزرق بلون قميص النادي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب نادي الهلال: "الهلال ناد كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا".

وأقيم حفل تقديمه قبيل الجولة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب "الملك فهد" الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج بالرياض.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"