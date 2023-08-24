"هناك طريقة وحيدة لرحيله".. موقف ليفربول من عرض اتحاد جدة "الفلكي" لضم صلاح

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول يرفض بيع نجمه المصري محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي.

وقال رومانو في مقطع فيديو نشره على قناته في "يوتيوب": "لقد كان ليفربول واضحا مع محمد صلاح والاتحاد: لا نية للتفاوض، فهو ليس للبيع".

Liverpool have been clear with Mo Salah and Al Ittihad: no intention to negotiate, he’s considered not for sale 🚨🔴 #LFC



Al Ittihad astronomical contract bid to Salah remains valid to tempt Mo; but only way would be for Salah to force the move.



🎥 More: https://t.co/Z2vHWU1jrUpic.twitter.com/8QzyCwKH51 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023

وأضاف أن الاتحاد قدم عرضا فلكيا للتعاقد مع صلاح ولكن الإجابة كانت "لا" من قبل ليفربول.

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وأكد الخبير الإيطالي، أن عرض الاتحاد "الفلكي" لصلاح لا يزال ساريا لإغرائه، وأضاف أن الطريقة الوحيدة لرحيل النجم المصري هذا الصيف هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة بنفسه ويطلب مغادرة ملعب "أنفيلد".

وكانت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أكدت نقلا عن تقارير إيطالية، أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري.

المصدر: فابريزيو رومانو